007 First Light segna l'inizio di una nuova trilogia di James Bond

HQ

Lo sviluppo del colossale progetto di IO Interactive007 First Light è in pieno svolgimento, ma nonostante ciò, lo studio sta già guardando avanti e ha iniziato a delineare il primo dei due sequel previsti. Il gioco è destinato a essere il loro progetto più ambizioso fino ad oggi, con un budget superiore a $ 200 milioni, e il piano è di supportarlo con nuovi contenuti per un periodo prolungato.

In breve, mirano a utilizzare la stessa strategia di Hitman: riutilizzare asset e risorse in una sorta di "Brick System" in cui ogni uscita diventa più rifinita e raffinata, consentendo loro di lanciare nuovi titoli a intervalli relativamente brevi, all'incirca ogni due anni.

Il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha sottolineato l'efficienza e la sostenibilità: vogliono crescere organicamente insieme alla cultura aziendale, evitare il burnout e concentrarsi sulla creazione di una serie di giochi piuttosto che destreggiarsi tra più progetti separati. Bilanciando gli investimenti elevati con il riutilizzo intelligente degli asset, il team di Hitman è riuscito a superare le difficoltà del settore come la pandemia e i licenziamenti che ne sono seguiti.

Sulla base delle informazioni disponibili finora, First Light sembra propendere più per l'azione rispetto a Hitman, ritraendo James Bond come giovane, spericolato e lontano dalla sofisticata spia a cui siamo abituati. La nuova esperienza di James Bond combina furtività con fantastici gadget, spionaggio e manipolazione sociale, un passo avanti rispetto al puro gameplay stealth.

Sei entusiasta di giocare nei panni del giovane Bond?