007 Headache di Amazon: Come il successo di First Light crea problemi per il franchise cinematografico... e se stessa

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Se sei come me, da quando hai visto i titoli di coda scorrere 007 First Light, hai fatto il giro e sparare con una pistola con le dita contro ogni specchio che passa. Che esperienza fantastica è stata, quanto fosse tipicamente Bond, e quanto ci fa desiderare di più?

La prima incursione di IO Interactive nel 'BondVerse' è stata, per usare un eufemismo, un trionfo. Ben accolto sia dalla critica che dal pubblico, vendette oltre due milioni di copie nella prima settimana di uscita. Si scopre che un certo agente dell'MI6 e un tizio calvo con un codice a barre sulla parte posteriore della testa si mescolano incredibilmente bene. Chi l'avrebbe mai detto?

Ma con questo successo arriva un problema inaspettato per Amazon MGM Studios. First Light non ha solo rianimato Bond nei giochi, ma potrebbe aver silenziosamente rimodellato le aspettative su Bond anche altrove. È davvero un mal di testa creativo che si trovano, e hanno già imparato che devono procedere con cautela, dovendo chiarire il loro coinvolgimento nel futuro della serie dopo una dichiarazione iniziale sul controllo creativo che ha causato qualche reazione negativa tra i fan del gioco. Anche se hanno evitato quel primo problema—seppur autoinflitto—ci sono ancora alcuni problemi davanti a cui dovranno essere affrontati.

Bond contro Bond

Bond è sempre stato definito da chiunque sia sullo schermo in quel momento. E in generale, il tuo primo Bond è il tuo Bond. Connery, Moore, Brosnan, Craig, persino il sottovalutato Dalton. L'altro, forse non proprio. Non abbiamo avuto un film di Bond dal molto divisivo No Time To Die del 2021, e Craig ha poi lasciato il ruolo, il che significa che il prossimo film di Amazon sta entrando in una situazione insolita: non si tratta solo di rilanciare il personaggio per i fan già esistenti; sta competendo con una versione di Bond che potrebbe già sembrare "consolidata" a un pubblico completamente nuovo.

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First Light già ricorda Bond 26 sotto molti aspetti, e ora ogni decisione di casting, cambio di tono o scelta stilistica nel film rischia di essere misurata rispetto a qualcosa che nemmeno era pensato per essere la sua concorrenza.

Il problema di Patrick Gibson

Uno dei motivi principali per cui First Light funziona così bene è l'interpretazione di Patrick Gibson. Ironia della sorte, quel successo potrebbe aver creato il prossimo mal di testa di Amazon. Online c'è già un sentimento crescente secondo cui potrebbe—o dovrebbe—portare quella rappresentazione in live-action. Sembra un complimento, e per molti versi lo è. Ma crea anche una complicazione.

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Anche se è improbabile, se Gibson dovesse essere fortemente associato a Bond nel corso del gioco, il confine tra le interpretazioni inizia a sfumare. Improvvisamente, la versione di Bond di IOI non è più solo una performance isolata, ma diventa parte della discussione sul casting del film stesso. Questo limita lo spazio creativo di IOI. Questo mette anche Amazon in una posizione difficile perché, se dovessero sceglierlo, rischiano che gioco e film collassino in un'identità condivisa prima ancora che il reboot cinematografico abbia trovato il suo incontro.

Sono abbastanza sicuro che i due rimarranno separati, ma viviamo nell'era dei social media. Indipendentemente da ciò che accade, ora c'è il rischio che una parte del pubblico confronti costantemente il "loro" Bond con quello sullo schermo. In ogni caso, il gioco ha già influenzato la conversazione.

James Bond tornerà... Ma come?

Jeff Gattis, responsabile dei giochi di Amazon, dice che dovrebbe essere realizzato un sequel, e anche i titoli di coda sembravano piuttosto certi di questo. Ma con First Light che spunta molte caselle di Bond per quanto riguarda l'esperienza, sembra proprio che tutti i gadget siano stati usati, per così dire. Sicuramente sarebbe bello avere qualche sequenza di guida in più—e usare davvero, correttamente, l'Aston Martin—ma per quanto riguarda Bond che fa cose da Bond, IOI si è messa in un angolo con la creatività.

Sono comunque persone intelligenti, senza dubbio. Guarda quanto tempo hanno tenuto in piedi l'Agente 47 quando tutto quello che fa è trovare modi elaborati per uccidere le persone quando non ha una valigia a domicilio a portata di mano.

Ci sono ancora molti paesi e luoghi da esplorare, e se c'è una cosa che sicuramente non avevano in First Light era un villain davvero coinvolgente. Bawma era quasi da battere le palpebre e perderlo, mentre i Webb sembravano semplicemente lì. Il sequel ha bisogno di un Elliot Carver, e Auric Goldfinger, o di uno Scaramanga. Qualunque sia la loro risposta a tre capezzoli o denti d'acciaio, IOI deve puntare un po' di più su questo per mettere davvero la ciliegina sulla torta di questa squisita esperienza Bond.

Modificare TacSim

Per quanto riguarda il gioco in sé, per quanto fosse ottimo, c'è margine di miglioramento. A parte i suoi cattivi, l'anello debole di First Light è TacSim. Offrendo scenari simulati in VR per aumentare la rigiocabilità, finora sembra un po' poco sfruttato. Principalmente riutilizzo di mappe e asset con un po' di remix per creare una nuova sfida, non sembra che ci sia molto da fare.

E anche se IOI aggiungerà qualcosa (con una missione di guida con 'quella' auto in arrivo molto presto), sento che qui c'è un'opportunità per rendere TacSim non solo rilevante, ma anche per dargli l'opportunità di superare la campagna stessa guadagnando qualche soldo extra.

Devono solo prendere un po' di ispirazione dalla delusione totale che è stato 007 Legends. Te lo ricordi? Scusate se ho riportato alla luce quei ricordi. Ma dove questo ha fallito, TacSim può prosperare. Quale modo migliore per inserire un po' di Bond classico nel gioco? Usa TacSim per ricreare alcuni dei momenti più iconici di Bond. Immagina di affrontare 006 sull'antenna in GoldenEye, lo scontro di Moore con Drax sulla Moonraker, o anche se volessi essere un po' diverso e affrontare Goldfinger a golf. C'è così tanto spazio qui e quasi nessun limite per IOI di divertirsi. Ed è quasi certo che anche i fan lo pagherebbero... Purché non facciano pagare un milione a colpo. Forse però stai lontano dalle buffonate di Bond in You Only Live Twice...

TL; DR: È un ottimo momento per essere fan di Bond

Per la prima volta in decenni, Bond non aspetta il prossimo film a definire il suo futuro, dato che un videogioco ha già iniziato a farlo. Che Amazon lo piaccia o no, First Light ha alzato l'asticella, e la prossima persona a prendere in mano il Walther PPK, sia sullo schermo che dietro un controller, sarà inevitabilmente giudicata contro di esso.

Possiamo sperare e speculare, ma per ora tutto ciò che possiamo fare è aspettare. Qualunque cosa riservi il futuro per 007, è giusto dire che tutti noi lo aspetteremo con ansia.