13 novembre: la Francia commemora il 10° anniversario degli attentati di Parigi del 2015

Giovedì. 13 novembre 2025. In questo giorno, la Francia commemora il decimo anniversario degli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, onorando le vittime degli attacchi più mortali della storia moderna del paese.

Gli attacchi coordinati, effettuati da membri del gruppo Stato islamico, hanno preso di mira diversi luoghi della capitale francese, tra cui la sala concerti Bataclan, i caffè e lo Stade de France. In totale, 130 persone sono state uccise e oltre 400 ferite.

La Francia ricorda la sua notte più buia della storia recente

Le cerimonie commemorative si svolgeranno in tutta Parigi, con la partecipazione di sopravvissuti, famiglie delle vittime e funzionari governativi. Gli attacchi hanno segnato profondamente la memoria collettiva della Francia e hanno rimodellato il suo approccio alla sicurezza nazionale e all'antiterrorismo.