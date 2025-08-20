1348 Ex Voto vedrà un giovane cavaliere errante viaggiare attraverso l'Italia del XIV secolo

Durante il Future Games Show, un appuntamento fisso al Gamescom di quest'anno, lo sviluppatore Sedleo è apparso per mostrare il suo prossimo gioco d'azione e avventura noto come 1348 Ex Voto. Questo progetto è una storia medievale che racconta come un giovane cavaliere errante scala i ranghi nel tentativo di diventare un cavaliere a tutti gli effetti, il tutto viaggiando attraverso l'Italia del XIV secolo e combattendo zeloti, banditi e mercenari, il tutto mentre la peste lacera la società.

La narrazione ruota attorno all'eroe di Aeta, una giovane donna che decide di diventare un cavaliere affettuoso dopo che i banditi hanno fatto irruzione nel suo villaggio. Questo personaggio è doppiato da Alby Baldwin (noto per essere apparso inWest End varie produzioni teatrali) e Aeta è supportata da un compagno doppiato dalla starShadowheart diBaldur's Gate III Jennifer English.

Parlando di 1348 Ex Voto, il direttore del gioco Tom Oceano ha commentato: "Siamo entusiasti di mostrarvi finalmente quello che è stato il fulcro di tutta la nostra passione e del nostro duro lavoro negli ultimi anni: 1348 Ex Voto. La storia di questo gioco ci sta a cuore: parla di onore, giustizia e sacrificio, in tempi in cui il significato di queste parole era quasi perduto. Ci sentiamo privilegiati di poterlo passare a voi e speriamo davvero che vi divertirete a giocarci tanto quanto a noi è piaciuto consegnarlo".

In un comunicato stampa ci è stato detto che Sedleo ha collaborato con l'organizzazione Historical European Martial Arts per garantire che il combattimento del gioco sia accurato e accurato, il tutto ambientato in un'ambientazione rurale italiana che è vicina al cuore italiano dello studio.

Con il lancio previsto per l'inizio del 2026, puoi vedere il trailer di presentazione di 1348 Exo Voto qui sotto.