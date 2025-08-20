Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
news
1348 Ex Voto
IN PRIMO PIANO: Copertura di Gamescom 2025

1348 Ex Voto vedrà un giovane cavaliere errante viaggiare attraverso l'Italia del XIV secolo

Il gioco d'azione e avventura verrà lanciato su PC e console nel 2026.

Durante il Future Games Show, un appuntamento fisso al Gamescom di quest'anno, lo sviluppatore Sedleo è apparso per mostrare il suo prossimo gioco d'azione e avventura noto come 1348 Ex Voto. Questo progetto è una storia medievale che racconta come un giovane cavaliere errante scala i ranghi nel tentativo di diventare un cavaliere a tutti gli effetti, il tutto viaggiando attraverso l'Italia del XIV secolo e combattendo zeloti, banditi e mercenari, il tutto mentre la peste lacera la società.

1348 Ex Voto

La narrazione ruota attorno all'eroe di Aeta, una giovane donna che decide di diventare un cavaliere affettuoso dopo che i banditi hanno fatto irruzione nel suo villaggio. Questo personaggio è doppiato da Alby Baldwin (noto per essere apparso inWest End varie produzioni teatrali) e Aeta è supportata da un compagno doppiato dalla starShadowheart diBaldur's Gate III Jennifer English.

Parlando di 1348 Ex Voto, il direttore del gioco Tom Oceano ha commentato: "Siamo entusiasti di mostrarvi finalmente quello che è stato il fulcro di tutta la nostra passione e del nostro duro lavoro negli ultimi anni: 1348 Ex Voto. La storia di questo gioco ci sta a cuore: parla di onore, giustizia e sacrificio, in tempi in cui il significato di queste parole era quasi perduto. Ci sentiamo privilegiati di poterlo passare a voi e speriamo davvero che vi divertirete a giocarci tanto quanto a noi è piaciuto consegnarlo".

In un comunicato stampa ci è stato detto che Sedleo ha collaborato con l'organizzazione Historical European Martial Arts per garantire che il combattimento del gioco sia accurato e accurato, il tutto ambientato in un'ambientazione rurale italiana che è vicina al cuore italiano dello studio.

Con il lancio previsto per l'inizio del 2026, puoi vedere il trailer di presentazione di 1348 Exo Voto qui sotto.

HQ
1348 Ex Voto1348 Ex Voto1348 Ex Voto

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto