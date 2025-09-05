2K conferma la partita di basket del college e "grandi progetti per il 2027"

HQ

In tutto il Regno Unito e in Europa, gli sport a livello universitario non sono così popolari come negli Stati Uniti. D'oltreoceano, la scena sportiva universitaria è quasi più volatile e popolare del livello professionale, motivo per cui giochi come EA Sports College Football esistono e vanno bene.

Inutile dire che i veterani del basket di 2K stanno cercando di attingere anche a questa fascia demografica, e ora hanno confermato le voci secondo cui stanno lavorando a un videogioco di basket universitario. Sarà un titolo che consegneranno in cima alla serie NBA 2K e, per quanto riguarda cosa aspettarsi, la dichiarazione di conferma aggiunge quanto segue.

"Sì, è vero. Stiamo lavorando a un'esperienza di basket universitario che presenterà più di 100 programmi da tutto il paese, dalle centrali elettriche alle storie di Cenerentola. La competizione alimenta la qualità a tutti i livelli, motivo per cui il nostro approccio con il basket universitario garantisce che le nostre scuole partner, gli atleti universitari e i nostri giocatori ne traggano beneficio.

"Altre buone notizie: non dovrai aspettare molto per iniziare a vedere i tuoi college preferiti apparire nel gioco. Abbiamo grandi progetti per il 2027 e oltre, e anche alcune sorprese in arrivo all'inizio del 2026.

"Abbiamo dimostrato la qualità dell'esperienza di basket che possiamo offrire per anni e abbiamo tutte le intenzioni di portare lo stesso livello di qualità ai canestri del college".

Questo sembra suggerire che dovremmo aspettarci un lancio nel 2027 con maggiori informazioni su questo progetto che arriveranno il prossimo anno.