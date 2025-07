2XKO avrà una closed beta questo settembre, portando Vi come combattente

HQ

Ci è stato promesso un grande aggiornamento per il gioco di combattimento League of Legends 2XKO quest'anno, e sembra che gli sviluppatori siano finalmente pronti a fare un grande passo avanti. Dopo due alpha test, 2XKO eseguirà una beta chiusa a partire dal 9 settembre.

Questo darà ai fan la possibilità di dare un'occhiata al gioco prima del suo lancio ufficiale, insieme ai personaggi precedentemente rivelati e al appena svelato Vi, che ha anche un trailer di gioco che puoi controllare qui sotto.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per 2XKO, ma con una beta chiusa prevista per la seconda metà dell'anno, le speranze di un lancio nel 2025 potrebbero non valere la pena di essere mantenute. In ogni caso, il gioco sembra ancora un grande picchiaduro, con molti effetti appariscenti e nuove interpretazioni dei campioni di League of Legends. Se vuoi provarlo, puoi iscriverti alla closed beta qui.

