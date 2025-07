3 Body Problem La stagione 2 finalmente va avanti

HQ

Dopo un lungo e doloroso silenzio, sembra finalmente che le cose stiano iniziando ad andare avanti con 3 Body Problem e la sua tanto attesa seconda stagione. La continuazione dell'adattamento di Netflix dell'acclamata trilogia di Liu Cixin, diretta dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, sta finalmente mostrando segni di vita.

La serie ha ricevuto un'accoglienza calorosa quando è stata presentata in anteprima, ma a livello globale non ha mai raggiunto la popolarità che Netflix aveva sperato, venendo oscurata da pezzi grossi come Wednesday, Monster e Vikings: Valhalla. Tuttavia, lo streamer lo ha rinnovato sia per una seconda che per una terza stagione, ma da allora gli aggiornamenti sono stati rari come i segnali alieni. Fino ad ora.

Secondo What's on Netflix, la produzione della seconda stagione è iniziata o sta per iniziare. Due nuovi membri del cast si sono uniti in ruoli importanti: Claudia Doumit (The Boys) nel ruolo del capitano Van Rijn ed Ellie De Lange (The Tattooist of Auschwitz) nel ruolo di Ayla. Anche il ritorno di Benioff e Weiss è confermato.

Non è stata ancora fissata una data per la premiere, ma incrociamo le dita, non ci vorrà ancora molto.

Sei entusiasta di più 3 Body Problem ?