30 anni dalla sentenza Bosman che cambiò per sempre il calcio europeo... ma cosa è successo con Bosman stesso?

Il 15 dicembre 1995, 30 anni fa, la sentenza Bosman cambiò per sempre il mercato calcistico europeo. La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha permesso ai giocatori di muoversi liberamente tra club provenienti da diversi paesi all'interno dell'Unione Europea. Con la sentenza, i giocatori avevano il diritto a un trasferimento libero in un altro paese una volta scaduto i loro contratti, il che ebbe enormi conseguenze sullo stipendio dei calciatori (molto più margine di trattativa, poiché i club non erano più "proprietari" dei giocatori anche con i loro contratti scaduti), e sulla crescita economica del mercato calcistico europeo nel suo complesso. Man mano che le squadre diventavano più internazionali e le quote per i giocatori stranieri venivano ridotte.

Alcuni critici sono più divisi su quanto ciò fosse vantaggioso per i club più piccoli, poiché ciò significava di solito che quando un giocatore si distingueva, lo vendeva a un club più grande, e così le individualità sportive crescevano, poiché il potere si concentrava sui pochi grandi club di ogni paese, gli unici in grado di attrarre i migliori giocatori. Tuttavia, altri sostengono che ciò permetta ai club più piccoli di aumentare i propri redditi e indirizzarli per sviluppare ulteriormente i talenti locali.

Quello che è successo con Jean-Marc Bosman, l'uomo che ha sfidato la UEFA e ha vinto, ma ha perso tutto il resto

La sentenza, tuttavia, ebbe un effetto catastrofico sull'uomo che aveva dato inizio a tutto, Jean-Marc Bosman, un giocatore del club belga RFC Liège che aveva tentato di unirsi al club francese Dunkerque nel 1990, una volta scaduto il contratto, ma non fu permesso dal Liége, che deteneva ancora i diritti sul club e impose un prezzo alto per il giocatore che Dunkerque non eguagliò. Dopo il fallimento della mossa, lo stipendio di Bosman fu ridotto del 75% e il giocatore fece causa al club e alla UEFA.

Cinque anni dopo, la Corte di Giustizia europea gli concesse il diritto, ma era troppo tardi, poiché si ritirò dal calcio nello stesso anno del 1995, avendo giocato in club di divisioni inferiori negli ultimi cinque anni di carriera. Il suo risarcimento fu utilizzato per coprire le spese legali e rimase in bancarotta; divorziò durante il processo e lottò contro l'alcolismo e la depressione, vivendo con un sussidio minimo della FIFPro, il sindacato dei calciatori.

Cosa ne pensi della sentenza Bosman? Pensi che abbia reso il calcio europeo migliore?