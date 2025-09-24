400 celebrità si radunano dietro Jimmy Kimmel per difendere la libertà di parola

HQ

Il Jimmy Kimmel Live è tornato. Tuttavia, le polemiche che circondano la situazione continuano. Ora, una grande dimostrazione di solidarietà è emersa a Hollywood quando 400 attori, registi e musicisti hanno firmato una lettera guidata dall'ACLU in difesa della libertà di parola dopo che la Disney ha sospeso il Jimmy Kimmel Live. La dichiarazione, sostenuta da nomi come Tom Hanks, Meryl Streep e Jennifer Aniston, avverte che la pressione del governo sulle voci dei media mina le libertà fondamentali della nazione. Sostiene che mettere a tacere un conduttore a tarda notte crea un pericoloso precedente che potrebbe estendersi a insegnanti, giornalisti e creativi di tutti i settori. Mentre la controversia ha scatenato il dibattito politico e gli appelli al boicottaggio, la lettera esorta gli americani a riconoscere la più ampia minaccia all'espressione e a resistere agli sforzi per erodere i diritti costituzionali. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete leggere la lettera aperta attraverso il seguente link. Go!