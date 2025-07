60+ morti in un orribile incendio in un centro commerciale in fiamme in Iraq La scarsa qualità della costruzione, nonostante la novità del centro, ha incontrato un servizio di sicurezza antincendio impreparato.

HQ Mentre continuiamo a sentire parlare di incendi che consumano le foreste di tutto il mondo in estate, mettendo in pericolo sia la fauna selvatica che le vite umane, le strazianti notizie sugli incendi di oggi provengono da una fonte diversa. Un intero centro commerciale è stato dato alle fiamme a Kut, in Iraq, uccidendo almeno 61 persone, secondo il New York Times. La gente del posto ha dato la colpa alla qualità della costruzione (non alla sua età, dato che il centro commerciale è stato effettivamente aperto di recente) dell'edificio di cinque piani, che poi è stato accolto con la scarsa capacità locale contro gli incendi. L'incendio è iniziato ieri ed è durato tutta la notte, uccidendo 61 persone, tra cui bambini. Come di consueto in questi casi, respirare fumo sembra essere la causa principale della morte, mentre 14 cadaveri completamente bruciati devono ancora essere identificati. Per quanto riguarda ciò che ha causato l'incendio, tutto indica un malfunzionamento elettrico, poiché l'incendio doloso sembra essere fuori questione mentre le indagini sono in corso. Immagine: Vigili del fuoco che estinguono un incendio (non correlato). // Shutterstock