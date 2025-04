8% di possibilità, 100% di fiducia: il Real Madrid sogna ancora una rimonta al Bernabéu

HQ

8% di possibilità. Questa è la somma che l'analista di Opta dà al Real Madrid per sconfiggere l'Arsenal domani con almeno 3 gol e qualificarsi per le semifinali di Champions League, dopo la pesante sconfitta per 3-0 di martedì scorso all'Emirates Stadium.

Dopo aver fatto migliaia di simulazioni, il Real Madrid prende il sopravvento nel risultato complessivo della partita (54,8% di possibilità di vittoria al Santiago Bernabéu). Tuttavia, la squadra di Ancelotti deve superare un margine di 3 gol, quindi il risultato deve essere 4-0 o 3-0 e poi sperare di essere fortunati ai rigori. Un 1-0 o addirittura un 2-0 basterebbero a Mikel Arteta, che probabilmente giocherà una partita più difensiva, sapendo che finora ha subito solo 0,55 gol a partita nella competizione.

Il Real Madrid sogna un'altra magica rimonta

Tutti, dal club e al di fuori di esso, sanno che il Real Madrid ha una storia di rimonte nel suo stadio. "Al Bernabeu succedono cose speciali per loro", ha detto Declan Rice, che ha segnato due punizioni la scorsa settimana. Hanno vinto la Champions League 2022 rimontando negli ultimi minuti contro Paris Saint-Germain, Manchester City e Chelsea.

Tuttavia, il loro unico precedente di superamento di uno svantaggio di 3 gol in Coppa dei Campioni risale al 1975-76 contro il Tottenham Hotspur, rispondendo a un 4-0 con un 5-1 al Bernabéu. Negli ultimi tempi, solo quattro volte una squadra è riuscita a rimontare da 3 o più gol dall'andata nel ritorno di Champions League: Deportivo La Coruña-Milan nel 2004, Barcellona-PSG nel 2017, Roma-Barcellona nel 2018 e Liverpool-Barcellona nel 2019.

Nei giorni scorsi e probabilmente nelle prossime ore, i giocatori del Real Madrid hanno condiviso messaggi per incoraggiare la squadra a reagire sulla partita di mercoledì... e far credere ai loro fan che un ritorno sia possibile. Ma la squadra dovrà migliorare drasticamente il livello che ha mantenuto in questa stagione, con Vinícius Jr. Jude Bellingham e Rodrygo che hanno segnato molto meno rispetto all'anno precedente e Kylian Mbappé che ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi alla squadra.