8BitDo svela il controller Rare 40th Anniversary per Xbox

8BitDo ha svelato la Rare 40th Anniversary Edition ufficiale del suo controller Ultimate 3 più venduto per Xbox, ora dotato di connettività wireless a 2,4 GHz direttamente sulle console. Al prezzo di $ 89,99, il controller sfoggia un'esclusiva finitura blu reale con accenti dorati, insieme a molteplici sottili uova di Pasqua ispirate ai classici Rare.

Il controller mantiene la configurazione flessibile a tre modalità della serie Ultimate: 2,4 GHz per Xbox/PC, USB-C e Bluetooth per Android e iOS. Oltre alla sua ergonomia, è dotato di stick ad effetto Hall senza deriva, un pulsante Xbox dedicato, un D-pad in metallo dorato e due pulsanti posteriori programmabili.

La durata della batteria è stimata fino a 20 ore e si ricarica rapidamente tramite il dock incluso. Puoi dare un'occhiata al trailer di presentazione qui sotto.

Ti senti tentato da questo?