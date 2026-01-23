A Davos, Zelensky ricorda all'Europa la Russia: "Uscite dalla modalità Groenlandia" e prendete il comando

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso feroce al Forum Economico Mondiale di Davos giovedì, accusando i leader europei di rimanere in "modalità Groenlandia", aspettando le direttive del presidente USA Donald Trump invece di prendere misure decisive sull'Ucraina e su altre crisi geopolitiche. Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre il continente affrontava le conseguenze delle ambizioni di Trump sulla Groenlandia e del suo recente accordo quadro che concedeva agli Stati Uniti un accesso esteso all'isola artica.

"Solo l'anno scorso, qui a Davos, ho concluso il mio discorso con le parole 'L'Europa deve sapere come difendersi'", ha detto Zelensky. "È passato un anno, e nulla è cambiato. L'Europa rimane in modalità Groenlandia: forse qualcuno, da qualche parte, farà qualcosa." Le parole taglienti del presidente hanno evidenziato la sua frustrazione per quella che vede come compiacenza europea, anche mentre l'Ucraina continua a subire attacchi russi che hanno tagliato corrente e riscaldamento nelle principali città durante un inverno rigido.

Zelensky ha invitato l'Europa ad adottare una posizione più ferma contro la Russia, esortando i membri della NATO a rafforzare le loro difese e a colpire le flotte ombra di petroliere che finanziano la macchina bellica di Mosca. Ha anche criticato i gesti simbolici come l'invio di truppe in Groenlandia, mettendo in discussione il valore strategico e i messaggi che essa invia a Russia, Cina e Danimarca. "Se Putin decidesse di prendere la Lituania o colpire la Polonia, chi risponderà?" chiese. "Attualmente, la NATO esiste grazie alla convinzione che gli Stati Uniti agiranno... ma se non lo fosse?"

Nonostante le sue critiche all'Europa, Zelensky ha accuratamente evitato di attaccare direttamente Trump, anche mentre il presidente USA inviava l'inviato Steve Witkoff a Mosca per far avanzare i negoziati di pace bloccati con Vladimir Putin. Zelensky ha riconosciuto il valore del dialogo ma ha sottolineato che qualsiasi partecipazione a iniziative come il neocostituito Board of Peace di Trump sarebbe possibile solo una volta terminata la guerra, sottolineando l'impossibilità di sedersi al fianco della Russia o del suo alleato Bielorussia in tali forum.

Guardando al futuro, Zelensky ha confermato che Ucraina, Russia e Stati Uniti terranno colloqui trilaterali ad Abu Dhabi questo fine settimana, i primi dalla invasione russa nel 2022. Pur moderando le aspettative, chiedendo alla Russia di essere pronta a un compromesso, ha espresso una speranza cauta. "Vedremo quale sarà il risultato. È meglio che non avere alcun tipo di dialogo," ha detto, sottolineando l'alta posta in gioco sia per l'Europa che per l'Ucraina in un momento turbolento per la diplomazia transatlantica.