A Jeremy Clarkson è stata diagnosticata una forma "aggressiva" di cancro

HQ

Gli ultimi due episodi della quinta stagione di Clarkson's Farm sono usciti oggi su Prime Video e, se non avete ancora avuto modo di guardarli, presentano notizie piuttosto brutali sul protagonista della serie.

Durante l'episodio finale, Jeremy Clarkson rivela di essere stato diagnosticato con una forma molto "aggressiva" di cancro e che, sebbene la malattia sia stata individuata precocemente e che abbia subito un'operazione per curare il problema, la situazione era "andata storta" e ora non è sicuro se tornerà per un altro ciclo di episodi.

Si può vedere il momento in cui Clarkson rivela la notizia ai suoi partner e amici, Charlie e Kaleb, nello show, concludendo con la seguente dichiarazione.

"Quindi abbiamo iniziato la quinta stagione con me in un letto d'ospedale e siamo alla fine della quinta stagione e sono di nuovo in un letto d'ospedale. Alcuni trattamenti sono andati storti, diciamo, starò qui per un po'. Sono zero per la bocca, non so cosa succederà. Se tutto questo avrà successo, ci vediamo per la Stagione 6 e se non lo è, non lo farò. Stammi bene, tutti."

Puoi vedere tutti gli episodi dell'ultima stagione di Clarkson's Farm su Prime Video ora, e puoi leggere anche la nostra recensione degli ultimi episodi qui.