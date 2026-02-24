A Knight of the Seven Kingdoms showrunner anticipa la seconda stagione, membri del cast che ritornano

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms ha ufficialmente chiuso la sua prima stagione. Non rovineremo l'esperienza che è stata, ma sembra che la serie sia riuscita (per ora) a ripristinare un po' dell'amore che la gente ha per il mondo di ASOIAF sullo schermo. Ora passiamo a parlare della seconda stagione, che è in fase di riprese e che dovrebbe concludere la produzione a breve.

Questo se spera di raggiungere il suo obiettivo di uscita per il 2027. Parlando con Variety, lo showrunner Ira Parker ci ha dato un piccolo indizio su cosa possiamo aspettarci nella seconda stagione. Innanzitutto, Parker ha confermato che una location importante della seconda stagione sarà Dorne. "Vanno a Dorne. Quanto ne copriamo, lascio alle persone il momento di sintonizzarsi per la seconda stagione. Non so se dovrei parlarne ancora. Per la maggior parte, stiamo seguendo i libri. Quindi la prima stagione era The Hedge Knight. La seconda stagione è The Sworn Sword. Speriamo che, se arriviamo alla terza stagione, sarà The Mystery Knight."

Con ogni novella che offre un nuovo cast di personaggi secondari, è probabile che vedremo molti volti nuovi nella seconda stagione. Tuttavia, Parker sa che ci siamo affezionati piuttosto alle persone che abbiamo incontrato nella prima stagione e non vuole che tutte spariscano per sempre. "L'unica cosa di questo show, i nobili, i re e le regine sono tutti terribilmente interessanti. Tante volte vorresti andare a scrivere per loro, ma la verità è che questa serie non è così. Ci sono molte serie, in questo mondo e in altri, che sicuramente coprono quella parte," ha detto Parker. "E non siamo così. Siamo dal basso verso l'alto. Siamo dal punto di vista di Dunk. Anche per lord e dame minori, non ci permettiamo di andare dietro le quinte dal loro punto di vista. Nel bene e nel male, questa è la lente narrativa che abbiamo impostato per questa serie. Che qualcuno entri o uscirà di nuovo dal mondo di Dunk, direi probabilmente. Westeros è un — sì. Sì. Questo è tutto quello che dirò. Sì."

Parker ha anche confermato che la seconda stagione durerà sei episodi, proprio come la prima, con una durata che varia da 30 a 60 minuti. Questo ha permesso a Parker di adattare correttamente il materiale originale, e vuole assicurarsi che sia quello che rispetti. "Una delle promesse che ho fatto a George molto presto è che davvero non avrei creato una storia. Stiamo aggiungendo al carattere e al mondo. Stiamo scrivendo questo show TV come se George avesse scritto un romanzo invece di una novella," spiegò.

