A Tony Gilroy piace l'idea di uno spin-off di Andor "Cacciatori di nazisti"

HQ

Andor potrebbe essere finito, ma ciò non significa che Tony Gilroy abbia smesso di pensare alle idee per lo show. Sappiamo che alcune persone non ce la faranno a vedere la fine della ribellione. Altri hanno solo intravisto il suo inizio, ma il creatore di Andor ha ancora idee che fluttuano su cosa potrebbe accadere a coloro che sono rimasti.

Parlando allo show House of R sul canale YouTube The Ringer-Verse, Gilroy ha sollevato l'idea che Kleya e Vel lavorino insieme ancora una volta per dare la caccia agli ex Imperiali in una galassia post-Imperiale, con l'assistenza di Dedra Meero, che lavorerà con i suoi ex nemici dopo essere stata incastrato e tradito dall'Impero.

È certamente un passo interessante, e uno di cui lo stesso Gilroy sembra essere un fan, anche se non è un'idea che ha avuto lui stesso. Piuttosto, sembra essere una proposta lanciata dalla comunità per Andor, che non è ancora pronto a lasciare andare i personaggi.