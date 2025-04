A24 e Kojima Productions trovano il regista per l'adattamento cinematografico Death Stranding

Il nome di Hideo Kojima sarà finalmente legato a un grande film, dato che l'adattamento cinematografico di Death Stranding è stato annunciato l'anno scorso, che sarà realizzato sulle società indipendenti più popolari del momento, A24. E il progetto va avanti: Deadline ha appena annunciato chi sarà il regista del film, ed è molto promettente: Michael Sarnoski.

Sarnoski, il regista diPig (l'acclamato film di Nicolas Cage) eA Quiet Place: Day One (un prequel ben accolto del franchise horror) sta attualmente finendoThe Death of Robin Hood (una rivisitazione oscura con Hugh Jackman nei panni di Robin Hood). Nonostante sia impegnato, ha accettato di scrivere e dirigere l'adattamento del videogioco, con A24 e Kojima Productions.

Non si conoscono altri dettagli sul film, ma dovrebbe seguire abbastanza da vicino la storia del gioco del 2019, che presto riceverà un sequel per PS5, Death Stranding 2: On the Beach (26 giugno). Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley dovrebbero tornare.