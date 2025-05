A24 sembra avere la commedia romantica dell'estate in Materialists

HQ

All'inizio di quest'anno, abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer della comMaterialists media romantica di A24, un trailer in cui abbiamo visto per la prima volta Dakota Johnson protagonista e apparire come una matchmaker che rimane intrappolata in un triangolo amoroso con il suo ex fidanzato interpretato da Chris Evans e una ricca e affascinante socialite interpretata da Pedro Pascal. Ora, mentre ci avviciniamo alla data di uscita del film, è arrivato un secondo trailer.

Quest'ultimo look continua a mostrare il prossimo progetto della scrittrice e regista Celine Song, che sembra essere la commedia romantica da guardare quest'estate. Sembra avere un po' di tutto ciò che rende una grande commedia romantica, che si tratti di emozioni contrastanti, scelte difficili, umorismo leggero e sessioni bollenti, e puoi vederlo tu stesso in azione nel trailer qui sotto.

Per quanto riguarda ilMaterialists debutto nelle sale cinematografiche, il film è previsto per il 13 giugno.