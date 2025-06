Aaero 2: Annunciata la Black Razor Edition per PlayStation 5

HQ

Gli sviluppatori Mad Fellows e l'editore Wired Productions hanno annunciato che lo sparatutto ritmico Aaero 2: Black Razor Edition uscirà su PlayStation 5 entro la fine dell'anno.

Nell'ottobre dello scorso anno, Aaero 2 è stato rilasciato su Xbox Series X/S e PC, e ora il gioco arriverà su PlayStation 5 in un Black Razor Edition. In effetti, è lo stesso gioco che è stato rilasciato su Xbox e PC lo scorso anno, ma la versione PlayStation 5 includerà due pacchetti musicali aggiuntivi, che verranno rilasciati come aggiornamenti gratuiti per le versioni Xbox e PC contemporaneamente all'arrivo di Black Razor Edition su PlayStation 5.

Dal momento che Mad Fellows ha collaborato con Wired Productions, le espansioni Black Razor Edition per PS5 e Black Razor per Xbox e PC includeranno la musica del gioco Arcade Paradise da Wired Productions e Nosebleed Interactive, oltre a brani da Black Razor Records, che è una società musicale interna a Wired Productions. Fortunatamente, le tracce originali Monstercat, che sembrano selezionate con più cura rispetto a quelle nuove, sono ancora incluse nel gioco.

Aaero 2: Black Razor Edition uscirà su PlayStation 5 nel corso del 2025 - guarda il nuovo trailer di gioco qui sotto.