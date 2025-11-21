Abbiamo il nostro primo sguardo al Second Quarter Quell nel trailer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Un nuovo film di Hunger Games è previsto per la fine del prossimo anno e, anche se potrebbe essere un altro sequel in cui viene deciso il vincitore dei giochi, ci darà comunque uno sguardo indietro nel passato di Panam, mostrando quanto fosse orribile la società.

Se hai letto The Hunger Games: Sunrise on the Reaping probabilmente saprai la maggior parte di ciò che arriva nel trailer, ma se non l'hai fatto, il film si concentra sul Quell del Secondo Quarto, ovvero i 50° Hunger Games. La competizione è più feroce che mai, e questo segna le prime partite in cui qualcuno del Distretto 12 è riuscito a strappare la vittoria.

Quella persona era Haymitch, interpretato da Woody Harrelson nei film precedenti e ora interpretato da Joseph Zada. Anche Elle Fanning, Jesse Plemons e Ralph Fiennes interpreteranno versioni più giovani di personaggi amati dai fan. Fanning prende il ruolo di Effie Trinket, mentre Plemons affronta Plutarch e Fiennes trascorrerà un po' di tempo come Presidente Snow.

Guarda qui sotto il trailer completo: