Abby confermata come personaggio principale di The Last of Us: Stagione 3

HQ

Non è esagerato dire che la seconda stagione di The Last of Us si è conclusa con il botto, sia in senso letterale che figurato. E se non l'avete ancora visto, preparatevi agli spoiler.

Dopo che Ellie è stata girata, dove noi spettatori dobbiamo ancora scoprire se ce l'ha fatta o meno, possiamo vedere una breve sequenza da Seattle con Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Questo ha fatto capire a molti che lo show continuerà sulle orme dei giochi, ma se Abby sarebbe stata così importante nella terza stagione era nell'aria.

Ma... proprio come con la decisione di sbarazzarsi di Joel, i creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann stanno scegliendo di seguire il gioco abbastanza fedelmente. E in un'intervista con The Hollywood Reporter, ora spiegano che la terza stagione si concentrerà su Abby, con Dever che diventerà il nuovo personaggio principale. Che lo farebbero sembra sorprendere gli stessi creatori, che dicono:

"... Non posso credere che [HBO] ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo. Significa che abbiamo appena terminato la seconda stagione, e la terza stagione sarà interpretata - avviso spoiler - da Kaitlyn".

Cosa ne pensi, è un bene che stiano seguendo il gioco con Abby, o Ellie avrebbe dovuto rimanere al centro dell'attenzione?