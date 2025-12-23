Absolum introduce nuove sfide, cavalcature, skin e altro ancora nell'aggiornamento Threads of Fate

HQ

Guard Crush e Dotemu hanno rivelato i nuovi contenuti gratuiti in arrivo nel primo grande aggiornamento di Absolum, che arriverà all'inizio del 2026. Threads of Fate sembra contenere molti modi aggiuntivi per cambiare le tue partite attraverso le terre di Talamh, incluse molte sfide extra.

Secondo un nuovo post su Steam degli sviluppatori di Absolum, Threads of Fate introduce Mystic Negotials: nuovi modi in cui i giocatori possono mettersi alla prova aggiungendo certi limitatori alle loro partite e cose simili. Ci sono prove predefinite, e i giocatori possono anche personalizzare la propria sfida.

Ci saranno anche regioni corrotte introdotte in Threads of Fate, che aggiungono nemici più difficili ma ti danno ricompense maggiori durante il viaggio. Le cavalcature d'élite possono essere scoperte anche sulla mappa in questo nuovo aggiornamento, e potrai sbloccare skin e emote extra per i tuoi Ribelli preferiti tramite sfide o all'Albero Sacro.

Sembra che grazie al successo di Absolum, avremo più contenuti per il gioco in futuro. Restate all'interno per ulteriori aggiornamenti sul famoso roguelike Beat 'em Up.