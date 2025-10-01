Absolum sta ottenendo la sua serie animata

HQ

Absolum Potrebbe anche non essere ancora uscito, ma il picchiaduro si è già assicurato un adattamento in una serie animata. Il picchiaduro roguelike ha animazioni brillantemente realizzate a mano e un mondo da cartone animato, progettato da Supamonks, che sarà anche dietro la prossima serie.

"Siamo particolarmente entusiasti di realizzare questa serie animata perché Supamonks è stata coinvolta nel progetto "Absolum sin dal suo inizio", ha dichiarato il CEO di Supamonks Julien Bagnol-Roy (tramite Gematsu). "I nostri team hanno contribuito a plasmare questo universo fin dall'inizio, ed essere in grado di trasformarlo in una serie animata sembra un passo logico ed emozionante nel nostro lavoro. È un'opportunità unica per aggiungere una nuova dimensione a un mondo che già conosciamo così bene".

Dettagli come la trama, il cast e altro devono ancora essere annunciati, ma la storia del gioco segue un gruppo di emarginati che stanno cercando di abbattere il Re Sole Azra. Con la magia proibita a portata di mano e un'incantatrice che li guida, l'impostazione suona bene sia per un videogioco che per un cartone animato con cui rannicchiarsi in un piovoso sabato mattina.

"Essendo la prima produzione originale del nostro portafoglio, laAbsolum ha ricevuto un'attenzione particolare in ogni fase del suo sviluppo. Grazie alla tradizione, all'arte e allo sviluppo narrativo del gioco, siamo certi che si trasformerà in un'incredibile serie TV, che ci piacerebbe guardare noi stessi", ha dichiarato Cyrille Imbert, CEO di Dotemu. "La qualità del loro lavoro e il loro coinvolgimento nella direzione artistica del gioco fanno di Supamonks il partner ideale per questo ambizioso progetto".

Absolum verrà lanciato su PlayStation, PC e Nintendo Switch il 9 ottobre.