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La leggenda del calcio italiano Franco Baresi è morto all'età di 66 anni a causa di una malattia polmonare, un anno dopo la rimozione di un nodulo dal polmone, nell'agosto 2025. La sua salute era peggiorata negli ultimi giorni e la sua ultima apparizione pubblica è stata come portatorce durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano nel febbraio 2026.

Baresi ha giocato tutta la sua carriera da difensore all'AC Milan, tra il 1977 e il 1997, ottenendo grandi successi, tra cui sei titoli di campione, tre Coppe dei Campioni/Champions League (1989, 1990, 1994) e con l'Italia ha conquistato la Coppa del Mondo nel 1982, è stato secondo nel 1994 e terzo nel 1990. È stato anche secondo classificato nel Pallone d'Oro nel 1989, nominato giocatore del secolo dell'AC Milan nel 1999 ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2013.

"L'intera storia dell'AC Milan è in lacrime dopo la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua integrità rimarranno per sempre impressi nel DNA del Club, proprio come la sua iconica maglia numero 6. Le condoglianze che l'AC Milan rivolge alla famiglia di Franco Baresi in un momento così difficile sono condivise da ogni Rossonero, che sente questa perdita come propria", ha detto l'AC Milan.