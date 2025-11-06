Addestramento militare per 400.000 persone nel 2026: la Polonia lancia "il più grande addestramento alla difesa nella storia polacca"

HQ

Il ministero della Difesa polacco ha annunciato il lancio di un nuovo programma di addestramento militare a livello nazionale nell'ambito di un ambizioso piano per addestrare circa 400.000 persone nel 2026, citando la crescente necessità di prontezza nazionale durante la guerra in corso della Russia in Ucraina.

L'iniziativa, descritta dal ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz come "la più grande formazione per la difesa nella storia polacca", si chiama "At Readiness" e sarà volontaria e aperta a tutti i cittadini, compresi studenti, professionisti, aziende e pensionati.

Costruire la resilienza e rafforzare le riserve

A breve termine, la Polonia prevede di formare 20.000 persone entro la fine del 2025, con circa 100.000 che dovrebbero prendere parte a varie forme di formazione entro la fine dell'anno, secondo il vice ministro della Difesa Cezary Tomczyk. Il programma del prossimo anno si arricchirà di sessioni individuali e di gruppo, corsi di "Educazione con l'Esercito" e servizio militare obbligatorio volontario.

"L'obiettivo è rafforzare la resilienza dei cittadini e delle comunità e aumentare la prontezza e la capacità delle nostre riserve", ha dichiarato il generale Wiesław Kukuła, capo di stato maggiore della Polonia.

La Polonia, che ora spende più di qualsiasi altro membro della NATO per la difesa, è diventata la terza più grande organizzazione militare dell'alleanza con 216.000 effettivi. Il governo prevede di aumentare il numero delle truppe di quasi un terzo nel prossimo decennio come parte di una più ampia spinta alla modernizzazione.

Il programma di addestramento, annunciato per la prima volta a marzo dal primo ministro Donald Tusk, riflette la determinazione di Varsavia a "costruire un esercito di riservisti" e migliorare le capacità di deterrenza del paese in un momento di accresciuta insicurezza regionale.