Addio Windows 10: cosa succede dopo il 14 ottobre

HQ

Cala finalmente il sipario su Windows 10 il 14 ottobre, quando Microsoft terminerà il supporto ufficiale per il sistema operativo. In poche parole, non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza e, sebbene i PC esistenti continueranno a funzionare, diventeranno gradualmente più vulnerabili alle intrusioni e ad altre minacce digitali.

Il problema più grande per molti utenti è che Windows 11 ha requisiti hardware significativamente più elevati, lasciando i computer più vecchi bloccati senza un percorso di aggiornamento praticabile. Il componente più controverso è il TPM 2.0, un modulo di sicurezza che deve essere integrato nella scheda madre o nella CPU per eseguire l'ultimo sistema operativo di Microsoft. Alcuni appassionati hanno trovato il modo di aggirare questi requisiti, ma Microsoft sconsiglia vivamente tali metodi a causa dei potenziali rischi per la stabilità e la sicurezza.

Quindi, cosa puoi fare se il tuo sistema non soddisfa le specifiche di Windows 11? Fortunatamente, ci sono alternative. Linux offre un'ampia varietà di distribuzioni user-friendly che sono molto più facili da usare di quanto molti possano pensare. Chrome OS è un'altra opzione, anche se non la più entusiasmante. E, naturalmente, la strada più semplice ma più costosa rimane: l'acquisto di un nuovo PC.

Il punto chiave? Non rimandare la tua decisione. Una volta terminato il supporto, il tuo computer diventa sempre più esposto alle minacce. Se stai ancora utilizzando Windows 10, ora è il momento di valutare la tua prossima mossa.