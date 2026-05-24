Adventure Time torna il mese prossimo con la serie Side Quests su Disney+, non su HBO Max

Se ti piacciono le buffonate di Jake e Finn e non vedevi l'ora di avere ancora Adventure Time, abbiamo una buona notizia da condividere: il mese prossimo inizierà la serie animata successiva chiamata Adventure Time: Side Quests.

Questo show vedrà il ritorno del duo iconico, insieme a una serie di altri personaggi leggendari, tra cui Ice King, la Principessa Bubblegum, Marceline e BMO, con il famoso cast vocale che tornerà persino a riprendere i loro ruoli, come John DiMaggio, Sasha Knight, Tom Kenny e altri.

In anteprima il 29 giugno, la cosa principale da notare è che la serie sarà disponibile su Disney+ tramite Hulu, il che potrebbe sorprendere i fan che si sono divertiti con Adventure Time su HBO Max. Questo è un po' strano dato che la serie è di Cartoon Network, di proprietà della Warner Bros. Discovery, proprietaria di HBO Max.

Stiamo aspettando un trailer ufficiale dello show, ma puoi vedere un poster di Adventure Time: Side Quests qui sotto.