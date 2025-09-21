Aerei da combattimento britannici si uniscono alle pattuglie della NATO sulla Polonia

HQ

Prima è stata la Polonia. Poi, la Romania. Poi, l'Estonia. E ora, in risposta, abbiamo appena ricevuto la notizia che i caccia britannici hanno effettuato il loro primo pattugliamento sulla Polonia sotto il comando della NATO, una mossa destinata a rafforzare le difese orientali dell'alleanza dopo le recenti violazioni dello spazio aereo legate alla Russia. Gli aerei Typhoon, operando a fianco delle forze alleate, hanno condotto sortite notturne volte a scoraggiare le minacce aeree e salvaguardare i cieli polacchi. Londra ha descritto la missione come una risposta diretta a quella che ha definito la più grave violazione dello spazio aereo della NATO dall'inizio della guerra in Ucraina. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!