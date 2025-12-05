Aeroporto di Edimburgo: i voli riprendono dopo la sospensione delle operazioni di un problema IT

HQ

L'aeroporto di Edimburgo ha ripreso i voli dopo aver sospeso le operazioni venerdì mattina a causa di un problema IT che ha riguardato il controllo del traffico aereo.

I servizi sono tornati alla normalità intorno alle 10:40, anche se alcuni ritardi e interruzioni sono persistiti, poiché i voli in arrivo venivano deviati e le partenze attendevano sulla pista fino a due ore.

La interruzione ha colpito le principali compagnie aeree, tra cui EasyJet e Ryanair. Ai passeggeri è stato consigliato di contattare le compagnie aeree per informazioni aggiornate sui voli mentre il personale aeroportuale e i fornitori di servizi lavoravano per risolvere il problema.

Edimburgo, l'aeroporto più trafficato della Scozia, serve circa 15 milioni di passeggeri all'anno, con voli verso 155 destinazioni. I funzionari aeroportuali hanno confermato che questo problema IT non era collegato all'interruzione di Cloudflare che ha interrotto i principali siti web.