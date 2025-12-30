AFCON 2025: le prime squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale, tra cui Marocco ed Egitto

HQ

La fase a gironi della Coppa d'Africa delle Nazioni sta per concludere, con partite previste per martedì 30 dicembre e mercoledì 31 dicembre. Le prime partite della terza partita della fase a gironi si sono giocate ieri, ma alcune squadre si erano già qualificate anche prima. Abbiamo già sei delle 16 squadre qualificate per gli ottavi di finale, inclusi i padroni di casa e favoriti, il Marocco, che ha battuto lo Zambia 3-0.

Le squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale dell'AFCON:



Marocco



Mali



Sud Africa



Egitto



Nigeria



Algeria



Queste sono le partite programmate per martedì e mercoledì:



Uganda vs. Nigeria: 30 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT



Tanzania vs. Tunisia: 30 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT



Bostwana vs. RDC Congo: 30 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT



Benin vs. Senegal: 30 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT



Guinea Equatoriale vs. Algeria: 31 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT



Sudan vs. Burkina Faso: 31 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT



Gabon vs. Costa d'Avorio: 31 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT



Mozambico vs. Camerun: 31 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT

