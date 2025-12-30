Sport
AFCON 2025: le prime squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale, tra cui Marocco ed Egitto
Le prime squadre qualificate per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025.
HQ
La fase a gironi della Coppa d'Africa delle Nazioni sta per concludere, con partite previste per martedì 30 dicembre e mercoledì 31 dicembre. Le prime partite della terza partita della fase a gironi si sono giocate ieri, ma alcune squadre si erano già qualificate anche prima. Abbiamo già sei delle 16 squadre qualificate per gli ottavi di finale, inclusi i padroni di casa e favoriti, il Marocco, che ha battuto lo Zambia 3-0.
Le squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale dell'AFCON:
- Marocco
- Mali
- Sud Africa
- Egitto
- Nigeria
- Algeria
Queste sono le partite programmate per martedì e mercoledì:
- Uganda vs. Nigeria: 30 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Tanzania vs. Tunisia: 30 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Bostwana vs. RDC Congo: 30 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Benin vs. Senegal: 30 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Guinea Equatoriale vs. Algeria: 31 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Sudan vs. Burkina Faso: 31 dicembre, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Gabon vs. Costa d'Avorio: 31 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Mozambico vs. Camerun: 31 dicembre, 20:00 CET, 19:00 GMT