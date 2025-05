Aggiornamento sull'infortunio di Jules Koundé: al Barça manca il giocatore con più minuti giocati in questa stagione

HQ

Jules Koundé si è infortunato nel pareggio per 3-3 contro l'Inter mercoledì. Il difensore francese ha dovuto lasciare il campo dopo 42 minuti e gli è stato diagnosticato un infortunio al tendine del ginocchio distale della gamba sinistra. Il suo tempo di recupero non è ancora noto, potrebbe essere di circa tre settimane, quindi non sarà in forma per il ritorno delle semifinali di Champions League la prossima settimana, ed è improbabile che lo sarà per la prossima Liga Clásico l'11 maggio.

Questo è un duro colpo per il Barça, che sente la mancanza di uno dei suoi giocatori chiave, e il più regolare: ha il maggior numero di minuti giocati (4.505), partite giocate (55) e formazioni iniziali (51) della stagione finora. Koundé ha segnato quattro gol in questa stagione, incluso il gol della vittoria contro il Real Madrid nella finale di Copa di sabato scorso.

Hansi Flick dovrà pensare a come sostituirlo, poiché non ha un chiaro sostituto nella rosa del Barcellona. Con Alejandro Balde ancora infortunato, Eric García è quello che di solito prende il suo posto quando il francese non è pronto.