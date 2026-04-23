Aggiornamento sull'infortunio di Lamine Yamal: mancherà il resto della LaLiga? E la Coppa del Mondo?

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Il FC Barcelona ha ottenuto una vittoria per 1-0 sul Celta de Vigo, portando il vantaggio sul Real Madrid a nove punti con sei partite da giocare, ma con una notizia devastante: Lamine Yamal si è infortunato. E si è infortunato nel modo più sfortunato possibile, subito dopo aver tirato un rigore. Zoppicava dopo il tiro, si è seduto a terra ed è stato subito sostituito, soffrendo al bicipite femorale sinistro.

Non sappiamo l'entità dell'infortunio (zoppicava, ma riusciva a lasciare il campo camminando) fino ai test di oggi. Le prime indicazioni indicano che potrebbe aver subito una lesione al bicipite femorale sinistro e suggeriscono che potrebbe essere fuori per almeno cinque settimane, il che significa che salterebbe il resto della stagione di Liga, sei partite inclusa una Clásico il 10 maggio.

Il grande dubbio è che arriverà in tempo per la Coppa del Mondo, con partite che inizieranno tra meno di due mesi. Se sarà fuori per cinque settimane, potrebbe arrivare giusto in tempo, ma se non lo farà, potrebbe saltare le prime partite della competizione... o peggio. Seguiremo da vicino i rapporti del Barcellona sul suo infortunio.