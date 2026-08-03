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Agosto 2026 nello sport: migliori eventi in calcio, tennis, atletica, F1 e altro ancora questo mese
Ad agosto ci saranno molti eventi sportivi, inclusi gli avvii delle leghe di calcio 2026/27...
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Agosto ha la fama di essere uno dei mesi più lenti dell'anno, anche per lo sport, ma non è del tutto vero. La Coppa del Mondo può essere finita, e quest'anno non abbiamo le Olimpiadi, ma agosto 2026 sarà sicuramente ricco di ogni tipo di evento sportivo, inclusi i rilanci delle stagioni di Formula 1 e MotoGP, diversi grandi tornei di tennis, le partite di apertura delle principali leghe calcistiche nazionali e molto altro ancora, inclusi tipicamente eventi estivi come la Vuelta a España.
Ecco una panoramica dei grandi eventi sportivi che si svolgeranno nel mondo questo mese di agosto 2026:
Agosto 2026 nello sport a livello mondiale
Principali eventi di tennis ad agosto
- Canadian Open - ATP 1000, WTA 1000: 2-12 agosto
- Cincinnati Open - ATP 1000, WTA 1000: 13-23 agosto
- Grande Slam US Open: 31-13 settembre
Motorsport nell'agosto 2026
- GP di moto: GP di Gran Bretagna: 7-9 agosto
- Formula 1: GP d'Olanda: 21-23 agosto
- Moto GP: GP di Aragona: 28-30 agosto
- GT World Challenge Asia (Endurance): 29-30 agosto
Ciclismo nell'agosto 2026
- Tour de France Femmes: 1-9 agosto
- La Vuelta a España: 22 agosto-13 settembre
Hockey su prato
- Coppa del Mondo di Hockey FIH maschile: 14-30 agosto
- Coppa del Mondo di hockey femminile HIH: 14-30 agosto
Atletica e altri:
- Campionati Europei di Atletica: 10-16 agosto
- Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica: 12-16 agosto
- Campionati Europei di Ginnastica Artistica Femminile: 13-16 agosto
- Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile: 19-23 agosto
- Giochi del Mediterraneo: 21 agosto-3 settembre
- Campionati Mondiali di Canottaggio: 23-30 agosto
- Campionati mondiali di pentathlon moderno: 24-30 agosto
- Campionati Europei di Pattinaggio Artistico a Rotelle: 31 agosto-13 settembre
Calcio: inizi delle leghe nazionali 2026/27
- Eredevisie: 7 agosto
- LaLiga: 15 agosto
- Bundesliga femminile: 21 agosto
- Ligue 1: 22 agosto
- Premier League: 22 agosto
- Serie A: 22 agosto
- Bundesliga: 28 agosto
- LaLiga F: 30 agosto
Calcio: supercoppe
- Supercoppa UEFA: PSG vs. Aston Villa: 12 agosto
- Trophée des Champions: PSG vs. Lens: 16 agosto
- FA Community Shield Arsenal vs. Bayern Monaco: 16 agosto
- Supercoppa Franz Beckenbauer: Borussia Dortmund vs. Bayern Monaco: 22 agosto
Guarderai qualche evento sportivo questo mese di agosto 2026?