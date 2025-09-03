Agosto non c'è più, ma com'è andata con le offerte di Nintendo su Switch?

HQ

Nintendo Switch 2 è uscito da qualche mese e il dispositivo ha venduto molto bene. Ma per quanto riguarda i giochi? Abbiamo avuto alcuni titoli attesi e molti giochi più vecchi, che sono già disponibili su altre piattaforme.

Purtroppo agosto 2025 ha continuato questa tendenza ormai consolidata, dal momento che Nintendo evidenzia nel proprio video che i giochi degni di menzione sono praticamente tutti già disponibili su altre piattaforme un po' tutto.

Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World era una cosa piuttosto grande e un buon gioco, ma lo stesso non si può dire di Drag x Drive. Fortunatamente abbiamo anche titoli come Shinobi: Art of Vengeance, Gradius Origins e Story of Seasons: Grand Bazaar... che sono tutti disponibili anche su altre piattaforme.

