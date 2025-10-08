Ahsoka: La stagione 2 ha concluso le riprese

HQ

Non sappiamo quando Ahsoka: La stagione 2 sarà presentata in anteprima nel 2026, ma sembra abbastanza certo che non ci saranno ritardi. Ieri, Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine Wren nella serie, ha annunciato tramite un reel su Instagram che le riprese si sono concluse.

Sospettavamo che non ci fosse molto da fare, dato che Bryce Dallas Howard ha recentemente confermato di aver terminato le riprese dei due episodi che sta dirigendo. Possiamo solo speculare su dove andrà a finire la storia dopo la drammatica conclusione della prima stagione, ma sospettiamo che in qualche modo coinvolgerà Anakin Skywalker, dato che Hayden Christensen è pronto ad apparire.