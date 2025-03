Airbus presenta un drone armato di missili per una difesa aerea economica Il nuovo UAV europeo mira a contrastare le minacce aeree a basso costo con precisione e autonomia.

Airbus ha introdotto LOAD (Low-Cost Air Defence), un innovativo sistema aereo senza pilota progettato per intercettare le minacce aeree a una frazione dei costi tradizionali. Basata sul drone bersaglio Do-DT25, questa piattaforma rinnovata e avanzata trasporterà fino a tre missili guidati, lanciabili tramite catapulta e recuperati con paracadute per un riutilizzo efficiente, garantendo economicità e flessibilità operativa. Con un'autonomia di 100 chilometri e una capacità di ingaggio autonomo supervisionato da operatori umani, LOAD si posiziona come una risorsa chiave nell'evoluzione della strategia di difesa dell'Europa. Airbus prevede un prototipo di volo entro la fine dell'anno e il pieno dispiegamento operativo entro il 2027. CARICO // Airbus