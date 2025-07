Al via Il diavolo veste Prada 2 - Il cast originale è tornato!

HQ

Finalmente è ufficiale: Il diavolo veste Prada 2 sta per accadere. Le riprese sono iniziate il 30 giugno, in perfetto momento per celebrare il 20° anniversario dell'iconica commedia del 2006.

20th Century Studios ha confermato la notizia su Instagram, e la parte migliore? Il cast originale sta ufficialmente tornando. Ciò significa che Meryl Streep è tornata nei panni di Miranda Priestly, Anne Hathaway riprende il ruolo di Andy Sachs e anche Emily Blunt e Stanley Tucci sono a bordo.

Anche la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e il regista David Frankel torneranno dietro le quinte, portando un senso di continuità al sequel. Si unisce al cast il premio Oscar Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda, un personaggio menzionato solo brevemente nel primo film.

La storia dovrebbe ruotare attorno a un panorama mediatico cambiato: Miranda deve navigare in una nuova realtà, mentre Emily (Blunt) ha scalato le classifiche fino a una posizione di vertice nel mondo della moda di lusso. L'uscita del film è attualmente prevista per il 1° maggio del prossimo anno.