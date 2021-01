Al via la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War per PS4 questo weekend

Stai guardando Pubblicità

Mancano ancora poche settimane al lancio del nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, ma ci sono buone notizie se non vedi l'ora di provarlo. Questo weekend, infatti, è in programma la beta dell'imminente FPS targato Treyarch su PS4, e più specificatamente a partire da giovedì 8 ottobre (per i giocatori che hanno l'accesso anticipato con il preordine), mentre dal 10 ottobre per tutti i giocatori su PS4. Il weekend terminerà lunedì 12 ottobre.

I giocatori delle altre piattaforme dovranno, invece, attendere il weekend successivo - da giovedì 15 a lunedì 19 ottobre, ma i giocatori Xbox One e PC che hanno prenotato il gioco potranno iniziare da giovedì, mentre tutti gli altri da sabato 17 a lunedì 19 ottobre. Per i giocatori su Xbox è necessario un abbonamento a Xbox Live Gold, i giocatori su PC devono avere un account Battle.net

Per quanto riguarda i contenuti, durante la beta i giocatori avranno la possibilità di provare i classici combattimenti di Black Ops nelle tradizionali modalità 6v6, la più affollata modalità Armi combinate 12v12 e una nuova modalità per 40 giocatori, Bomba sporca Team d'assalto. Nella beta troverai una selezione di mappe dal multigiocatore del gioco, ambientate in diversi luoghi del mondo durante la Guerra Fredda. I giocatori possono progredire e salire di livello con il sistema speciale dedicato alla beta in cui si possono sbloccare oggetti dell'equipaggiamento, nuove armi, attrezzatura da spia con i potenziamenti da campo e fortissime serie di punti ottenendo PE.

Tutti i giocatori che raggiungono il livello 10 nella beta, riceveranno un progetto arma per mitraglietta al lancio di Black Ops Cold War. Un progetto arma è una variante di un'arma del gioco, con un nome speciale e differenze estetiche. I progetti arma possono anche essere già completi di accessori, utilizzabili fin da subito su quell'arma senza dover salire di livello per sbloccarli. Questi accessori possono essere scambiati con altri sbloccati facendo salire di livello l'arma.

Call of Duty: Black Ops Cold War può essere già prenotato qui, e uscirà il prossimo 13 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e, al momento del lancio, anche su PS5.