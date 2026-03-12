Alan Ritchson pensa che il pubblico si stia stancando dei film tipo Marvel

HQ

Alan Ritchson è davvero riuscito a affermarsi negli ultimi anni, non in parte grazie ai suoi muscoli e alla sua gravità, ovviamente. E secondo lui, gli spettatori cominciano a stancarsi degli stessi vecchi film di supereroi che da tempo dominano Hollywood.

In un'intervista durante il tour promozionale di War Machine, ha parlato a lungo dell'argomento e ha detto che i blockbuster moderni sono diventati troppo simili tra loro. Non solo superficialmente, ma anche in termini di tempo ed emozione. Questo, a sua volta, secondo lui, rischia di rendere questo tipo di film completamente privo di interesse per il pubblico—perché gli eroi non perdono mai.

Ritchson la chiamò "Marvelization" e disse:

"Stiamo vivendo un periodo cinematografico, soprattutto con la Marvelizzazione di molti film teatrali di grande successo in cui i protagonisti sono quasi invincibili, abbiamo ridotto la posta in gioco a qualcosa di completamente inguardabile. Non è un segreto che la gente stia un po' esagerando con i film tipo Marvel."

I commenti e i pensieri di Ritchson non sono affatto nuovi, e negli ultimi anni sempre più persone hanno alzato la voce sull'argomento. E dato il risultato sempre più debole al botteghino dei film di supereroi, non è impossibile che abbiano ragione. Gli spettatori si sono finalmente stancati e sono diventati più selettivi? Cosa ne pensi?

Ti sei stancato personalmente dei supereroi o trovi ancora questo tipo di film divertente?