Alcaraz smentisce le voci, dice di sentirsi bene con il suo tennis: "Non si tratta solo di colpire la palla"

Carlos Alcaraz non ha trovato molti successi di recente, con il Rotterdam Open che è stato l'unico titolo vinto in questa stagione finora, e non è riuscito a accorciare il grande divario con il numero 1 del mondo Jannik Sinner nonostante la squalifica di tre mesi dell'italiano. La sua uscita al primo turno a Miami il mese scorso è stata uno shock per tutti. Tuttavia, ha detto di sentirsi bene nella conferenza stampa prima del Monte-Carlo Masters, e aggiunge che non crede che sia giusto sperare di poter vincere ogni singola partita.

"La gente non pensa all'avversario, pensa solo a me. Se perdo, sta succedendo qualcosa, dice la gente. Non credo sia giusto", ha spiegato, dicendo che "il tennis non è solo colpire la palla. Si tratta di qualcosa di più. Si tratta di mentalità, lato fisico". E, per quanto riguarda il lato mentale, è davvero contento di come sta giocando.

Il numero 3 del mondo dice che il livello è molto alto: "Molti giocatori stanno giocando un buon tennis e meritano di essere lì". Sta per iniziare il suo cammino al Monte-Carlo Masters, seconda testa di serie dopo Alexander Zverev. Ha saltato le ultime due edizioni del torneo a causa di un infortunio, ma quest'anno è in forma e potrebbe essere una buona occasione per lui, dato che questo tour Masters 1.000 sulla terra battuta è considerato il precursore della stagione del Roland Garros, un torneo in cui Alcaraz, come Nadal prima di lui, sta eccellendo, vincendo nel 2024.

Carlos Alcaraz farà il suo debutto al Monte-Carlo Masters domani, martedì 8 aprile, agli ottavi di finale. Anche la testa di serie Zverev debutterà domani, così come Novak Djokovic. Domani debutta anche il più recente vincitore di Monaci, il greco Stefanos Tsitsipas.