Alexandra Eala diventa la prima filippina a vincere un titolo WTA in singolare dopo un sorprendente ritorno a Washington

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Alexandra Eala, giocatrice filippina di 21 anni, ha conquistato il suo primo titolo WTA battendo la testa di serie numero uno Jessica Pegula lunedì, rimontando in svantaggio: la finale è stata sospesa domenica a causa della pioggia, quando Pegula aveva vinto il primo set 6-4, e è ripresa il giorno dopo. Poi, Eala ha realizzato una rimonta straordinaria e ha vinto il secondo e il terzo set, 6-4 e 6-0.

Questo ha un vero significato: conferma Eala come una delle stelle più promettenti del circuito WTA, l'ha aiutata a raggiungere il suo massimo in carriera di numero 20 al mondo, saltando di otto posizioni, ed è diventata la prima filippina a vincere un titolo di singolare a livello di tour. Non fu facile, poiché dovette battere le migliori 10 giocatrici o ex campionesse del Grande Slam, tra cui la campionessa olimpica Zheng Qinwen, la campionessa in carica Leylah Fernandez, la seconda testa di serie Elina Svitolina e la quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka.

Eala ha detto di aver concluso il torneo in forma migliore di quella iniziata, cercando di migliorare dopo ogni partita. Ora continua il tour americano su hard-court con maggiore fiducia ed è programmata per giocare contro Alycia Parks al Canadian Open mercoledì.