All Of You: Apple TV+ svela il trailer di un nuovo dramma

Il vincitore dell'Emmy Award Brett Goldstein torna al fianco di Imogen Poots nel trailer ufficiale di All Of You. Essendo uno dei grandi film drammatici di Apple in uscita questo autunno, il film si estende per oltre un decennio pieno di pietre miliari della vita, matrimoni, funerali e incontri inaspettati. Al centro c'è una domanda semplice ma affascinante: l'amore è predeterminato o è qualcosa di molto più disordinato e umano?

Migliori amici dai tempi del college, Simon (Brett Goldstein) e Laura (Imogen Poots) si allontanano quando lei si sottopone a un test dell'anima gemella che pretende di identificare il suo partner perfetto, nonostante anni di sentimenti inespressi tra loro. Nel corso del tempo, mentre le loro vite si intersecano e si separano, entrambi sono perseguitati dalla sensazione di aver perso la vita che avrebbero potuto condividere. Di fronte all'incertezza di cambiare strada, Simon e Laura devono decidere: rischiare tutto per avere la possibilità di ottenere l'amore che ha sempre indugiato, o arrendersi al destino?

Goldstein ha anche co-scritto la sceneggiatura, con William Bridges (Black Mirror) al suo debutto alla regia. Il cast include Zawe Ashton, Steven Cree e Jenna Coleman.