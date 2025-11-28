Alluvioni nel Sud-est asiatico Il bilancio delle vittime sale a 320, gli sforzi di soccorso si intensificano

HQ

Le inondazioni nel Sud-est asiatico hanno causato almeno 321 morti, con le autorità che corrono per salvare i residenti bloccati, ripristinare l'energia elettrica e le comunicazioni e coordinare gli sforzi di recupero mentre le acque iniziano a ritirarsi.

In Indonesia, l'isola di Sumatra rimane la più colpita, con 174 morti confermate, 79 persone ancora disperse e migliaia di sfollati, hanno detto le autorità. A Padang Pariaman, dove sono morte 22 persone, i residenti hanno affrontato livelli d'acqua superiori a un metro, e alcune aree restano inaccessibili alle squadre di soccorso. Nel nord di Sumatra, le autorità seppellirono sette vittime non reclamate in una fossa comune.

La Thailandia ha riportato 145 decessi in otto province meridionali, con più di 3,5 milioni di persone colpite. A Hat Yai, i residenti rimangono immersi fino alle caviglie nelle acque e molti sono senza elettricità mentre valutano i danni. "Influisce su tutto per noi, in ogni modo", ha detto Somporn Petchtae, un residente di 52 anni.

In Malesia, dove sono morte 2 persone, la tempesta tropicale Senyar si è indebolita dopo aver toccato terra. Le autorità hanno avvertito di forti piogge, venti forti e mare agitato che potrebbero mettere in pericolo le piccole imbarcazioni. Circa 30.000 sfollati rimangono nei rifugi, in calo rispetto a oltre 34.000 di giovedì. Le autorità malesi hanno evacuato 1.459 cittadini bloccati in hotel colpiti dalle inondazioni in Thailandia e stanno lavorando per aiutare i restanti 300.