Almeno 25 persone uccise dopo che una gru è crollata sul treno in Thailandia

Almeno 25 persone sono morte e circa 80 ferite dopo che una gru da costruzione è crollata su un treno passeggeri nel nord-est della Thailandia, causando il deragliamento e il breve incendio, ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok.

Il treno viaggiava da Bangkok a Ubon Ratchathani quando la gru colpì tre carrozze, due delle quali subirono i danni più gravi. La polizia ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare mentre le squadre di soccorso continuano a cercare tra i rottami altre vittime.

I funzionari dei trasporti hanno dichiarato che al momento dell'incidente c'erano 195 passeggeri a bordo. Le immagini della scena mostravano carrozze rovesciate accanto a cespugli, fumo denso e vigili del fuoco che combattevano le fiamme mentre le squadre di emergenza si affrettavano a liberare i passeggeri intrappolati.

La gru faceva parte di un progetto ferroviario ad alta velocità sopraelevata in costruzione sopra il binario esistente. Le autorità hanno riferito che la struttura è crollata durante la costruzione ed è caduta direttamente sul treno in transito.

Il ministro dei trasporti ha ordinato un'indagine completa, mentre la Cina ha dichiarato di seguire da vicino l'incidente, dato il ruolo del progetto nel collegare la Thailandia al Laos e, infine, alla Cina. La causa del crollo rimane poco chiara... mentre la Thailandia affronta uno degli incidenti ferroviari più mortali degli ultimi anni.