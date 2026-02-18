Alpinista accusato di omicidio colposo dopo aver lasciato la fidanzata a morire sulla vetta più alta dell'Austria

HQ

Un alpinista austriaco è destinato a essere processato per grave omicidio colposo dopo che la sua fidanzata è morta di freddo vicino alla vetta del Großglockner, la montagna più alta del paese. Kerstin G, 33 anni, è morto di ipotermia nel gennaio 2025 dopo una dura salita di 17 ore in condizioni meteorologiche sempre più difficili.

I pubblici ministeri sostengono che Thomas P, 36 anni, in quanto alpinista più esperto, abbia commesso una serie di errori critici, tra cui continuare la salita nonostante previsioni dure, attrezzature inadeguate e la stanchezza del suo partner. Sostengono che l'abbia lasciata indifesa a circa 50 metri sotto la vetta durante la discesa per cercare aiuto.

Come riportato dalla BBC, nega l'accusa, definendo la tragedia un incidente. Se condannato, rischia fino a tre anni di carcere, in un caso che ha scatenato dibattito in Austria su responsabilità e rischi negli sport di montagna, soprattutto quando un alpinista è considerato il decisore più esperto...