Altri spin-off di The Batman sono nelle "fasi iniziali"

Sembra che arriveranno altri spin-off ambientati nel mondo di The Batman di Matt Reeves. Almeno, questo è secondoThe Penguin la produttrice esecutiva e showrunner Lauren LeFranc, che ha confermato che sono in fase di sviluppo.

Parlando con Deadline, quando gli è stato chiesto di altri spin-off, LeFranc ha detto "siamo nelle fasi iniziali". Questo probabilmente significa che non vedremo nulla di sostanziale per un po' di tempo, ma con più di due anni ancora da aspettare prima dell'arrivo del sequel di The Batman, c'è tutto il tempo per una serie spin-off per darci un altro assaggio di Gotham.

Per quanto riguardaThe Penguin la stagione 2, LeFranc ha detto che intendeva rendere lo show una serie limitata, e ha soddisfatto queste intenzioni. "Ho completamente archicato tutto", ha detto. Se si dovesse realizzare una Stagione 2, ci sono alcune cose che dovrebbero accadere prima. "Al di là di Colin (Farrell), dipende se c'è una storia che possiamo rendere più ricca di quella che abbiamo già fatto".

