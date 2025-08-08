Álvaro Morata torna in Serie A in uno dei club più alla moda d'Italia

HQ

Álvaro Morata, iconico numero "9" della nazionale spagnola, è stato un vero e proprio giramondo, giocando per Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea, AC Milan e l'anno scorso, sorprendentemente, Galatasaray. Tuttavia, il suo mandato turco è terminato e ora tornerà nel campionato italiano.

Nelle ultime ore, diversi siti hanno riferito che l'attaccante è vicino a firmare con il Como, una delle squadre in ascesa in Italia: ha chiuso decimo in Serie A lo scorso anno alla loro prima stagione in prima divisione in 22 anni. Il club allenato da Cesc Fábregas è di moda, e ha fatto un enorme investimento quest'estate, oltre 100 milioni di euro, in rinforzi che includono Jesús Rodríguez dal Betis, Martín Baturina dalla Dinamo Zagabria e ora Morata in prestito.

Il proprietario del giocatore, però, resterà il Milan. Secondo quanto riportato via As, il Como pagherà 5 milioni di euro al Galatasaray per la risoluzione dell'attuale prestito di Morata, e il Milan riceverà 1 milione di euro dal Como per il prestito di un anno, più 9 milioni di euro per l'obbligo di acquisto di Álvaro Morata alla fine dell'anno. In totale, 15 milioni di euro per il giocatore 32enne, che raramente ha trascorso più di due anni nello stesso club. In effetti, ha scelto di lasciare l'Atlético de Madrid a causa di una depressione e di molestie subite.