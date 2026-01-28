Amazon accenna a nuovi licenziamenti globali dopo un'email interna inviata per errore

HQ

Amazon ha segnalato un nuovo ciclo di tagli globali ai posti di lavoro dopo che un'email interna riguardo ai licenziamenti è stata accidentalmente condivisa con i dipendenti. I lavoratori di Amazon Web Services hanno ricevuto un invito a un incontro da un dirigente senior che includeva un messaggio in bozza che affermava che il personale di Stati Uniti, Canada e Costa Rica era già stato informato dei loro licenziamenti, anche se non sembra che tali avvisi siano stati inviati.

Secondo The Guardian, l'email, firmata da Colleen Aubrey, vicepresidente senior delle soluzioni di IA applicata presso AWS, descriveva i tagli (internamente denominati "Project Dawn") come un passo difficile ma necessario per posizionare l'azienda verso il successo futuro. Amazon non ha ufficialmente confermato i licenziamenti, anche se negli ultimi giorni sono circolate notizie di una seconda ondata di tagli di posti di lavoro dopo l'annuncio di ottobre dell'azienda che avrebbe eliminato 14.000 posizioni aziendali.

Lo sviluppo evidenzia lo sforzo continuo di Amazon per contenere i costi dopo l'ondata di assunzioni durante la pandemia, con le divisioni cloud computing e retail che si prevede saranno le più colpite. Ciò avviene anche mentre cresce una pressione più ampia nei settori della logistica e della tecnologia, con UPS che ha annunciato piani per tagliare fino a 30.000 posti di lavoro quest'anno, riducendo al contempo le consegne a margine più basso legate ad Amazon, sottolineando un più ampio spostamento verso operazioni più snelle in tutto il settore.