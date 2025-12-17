Amazon è in trattative per investire 10 miliardi di dollari in OpenAI

HQ

Amazon è in trattative per investire oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, in un accordo che potrebbe valutare la società di IA a oltre 500 miliardi, secondo The Information, un sito di notizie tecnologiche che ha rivelato le trattative.

Il potenziale investimento aiuterebbe OpenAI a finanziare il costo enorme per gestire ed espandere i suoi sistemi di intelligenza artificiale, che si basano su vasti data center e potenti chip informatici. OpenAI si è già impegnata a spendere 38 miliardi di dollari in sette anni per la capacità cloud di Amazon Web Services, il più grande fornitore di data center al mondo.

Se completato, l'accordo potrebbe far parte di un più ampio giro di raccolta fondi che coinvolge altri investitori. La spesa a lungo termine di OpenAI per la potenza di calcolo è stimata in 1,4 trilioni di dollari nei prossimi otto anni, superando di gran lunga i ricavi attuali, rendendo essenziale nuovi finanziamenti. OpenAI, che ha recentemente trasformato il suo core business in una società a scopo di lucro, sta valutando anche una futura quotazione in borsa che potrebbe infine valutarla fino a 1 trilione di dollari.