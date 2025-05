Amazon MGM Studios si accaparra i diritti di distribuzione di The Beekeeper 2

C'è stato un rapporto all'inizio di quest'anno che affermava che un sequel diThe Beekeeper era in lavorazione e che mentre Jason Statham sarebbe tornato per riprendere il suo ruolo da protagonista, il film sarebbe stato invece diretto da Timo Tjahjanto diNobody 2. Bene, ora è stato confermato che questo sta accadendo.

In un post sui social media, Amazon MGM Studios afferma che The Beekeeper 2 sta arrivando e che il colosso della produzione avrà il compito di distribuirlo in tutto il mondo. Ciò significherà probabilmente che il film alla fine avrà un debutto Prime Video, poiché Amazon possiede la piattaforma di streaming.

I dettagli esatti su quando il film sarà girato non sono stati menzionati, ma il piano attuale sembra essere che ciò accada in autunno.